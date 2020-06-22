Трамп вигадав нову назву коронавірусу

Президент США Дональд Трамп використав новий термін для опису коронавірусу, згадавши китайське бойове мистецтво кунг-фу.

Таким чином президент США вкотре натякнув на провину Китаю у виникненні пандемії, повідомляє Economic Times

"Президент США Дональд Трамп знову звинуватив Китай у глобальному поширенні смертельно небезпечного коронавірусу, назвавши це захворювання "кунг-грипом" (Kung flu - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Трамп неодноразово звинувачував Китай у початку пандемії коронавірусу, який виник у китайському місті Ухань в грудні минулого року, та приховуванні деталей виникнення захворювання.

Чиновники адміністрації Трампа називали вірус «уханським» через місце його походження.

Цього разу Трамп, звертаючись у штаті Оклахома до виборців під час свого першого виборчого мітингу після спалаху пандемії коронавірусу в США, заявив, що COVID-19 - це хвороба, що має більше імен, ніж будь-яке інше захворювання в історії.

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"Я можу назвати це - кунг-грип. Я можу назвати 19 різних версій назв. Багато хто називає це просто вірусом, чим воно і є. Багато хто називає це грипом. Яка різниця. Я думаю, ми маємо 19 або 20 версій назви", - сказав Трамп.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 064 745 випадків коронавірусу, зокрема 470 981 - летальний, одужали 4 849 111 осіб.

Фото: Білий дім