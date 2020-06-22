Трамп вигадав нову назву коронавірусу
Таким чином президент США вкотре натякнув на провину Китаю у виникненні пандемії, повідомляє Economic Times
"Президент США Дональд Трамп знову звинуватив Китай у глобальному поширенні смертельно небезпечного коронавірусу, назвавши це захворювання "кунг-грипом" (Kung flu - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Трамп неодноразово звинувачував Китай у початку пандемії коронавірусу, який виник у китайському місті Ухань в грудні минулого року, та приховуванні деталей виникнення захворювання.
Чиновники адміністрації Трампа називали вірус «уханським» через місце його походження.
Цього разу Трамп, звертаючись у штаті Оклахома до виборців під час свого першого виборчого мітингу після спалаху пандемії коронавірусу в США, заявив, що COVID-19 - це хвороба, що має більше імен, ніж будь-яке інше захворювання в історії.
"Я можу назвати це - кунг-грип. Я можу назвати 19 різних версій назв. Багато хто називає це просто вірусом, чим воно і є. Багато хто називає це грипом. Яка різниця. Я думаю, ми маємо 19 або 20 версій назви", - сказав Трамп.
Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 064 745 випадків коронавірусу, зокрема 470 981 - летальний, одужали 4 849 111 осіб.
Фото: Білий дім