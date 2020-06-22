У Китаї потонули вісім школярів, які намагалися врятувати друга

На південному заході Китаю загинули восьмеро школярів, вони намагалися врятувати друга, який впав у воду.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу у місті Чонгкінг.

«Восьмеро школярів потонули у річці на південному заході Китаю у Чонгкінг», - йдеться у повідомленні.

За словами чиновників, у неділю після обіду група школярів гралася біля річки. Близько 15:30 за місцевим часом один зі школярів упав у річку. Його друзі спробували його врятувати, проте всі потонули.

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Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин.