У Китаї потонули вісім школярів, які намагалися врятувати друга
Укрінформ
На південному заході Китаю загинули восьмеро школярів, вони намагалися врятувати друга, який впав у воду.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу у місті Чонгкінг.
«Восьмеро школярів потонули у річці на південному заході Китаю у Чонгкінг», - йдеться у повідомленні.
За словами чиновників, у неділю після обіду група школярів гралася біля річки. Близько 15:30 за місцевим часом один зі школярів упав у річку. Його друзі спробували його врятувати, проте всі потонули.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин.