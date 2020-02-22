На Харківщині потонули двоє рибалок

У Харківській області 22 лютого рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок.

Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій області, один випадок трапився у селі Прудянка Дергачівського району на місцевому ставку.

"За попередніми даними, на водоймі рибалив 80-річний чоловік та провалився під кригу. Місцеві мешканці намагались врятувати рибалку, але через крихку кригу їм зробити це не вдалось. Після чого було викликано рятувальну службу", — йдеться у повідомленні.

Водолази-рятувальники підняли його тіло на поверхню і передали правоохоронцям для проведення слідчих дій.

Другий випадок стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове — там загинув 58-річний чоловік.

"22 лютого водолази ДСНС підняли з води тіло ще одного загиблого чоловіка, 1961 р.н., який рибалив на Печенізькому водосховищі поблизу с. Мартова", — зазначили в ДСНС області.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого у м. Богодухів на Харківщині на ставку загинув рибалка, ще одного вдалось врятувати.

Фото: ДСНС