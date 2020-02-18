На Харківщині під лід провалилися двоє рибалок, один – загинув

У м. Богодухів на Харківщині на ставку загинув рибалка, ще одного вдалось врятувати.

Про це інформує ГУ ДСНС України у Харківській області.

«18 лютого о 12:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під кригу провалились двоє чоловік. Подія сталась на водоймі «Перемога» міста Богодухів. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на відстані близько 300 метрів від берега під кригу провалилися двоє рибалок, один з яких відразу потонув (чоловік 1967 р.н. мешканець с. Шейчино Богодухівського району). Іншого чоловіка 1963 р.н. мешканця міста Харкова, врятували місцеві мешканці спільно з працівниками ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого у м. Лозова на Харківщині троє дітей провалилися під лід, унаслідок чого двоє з них загинули.