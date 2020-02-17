На Харківщині під лід провалилися діти: двоє загинули, один у лікарні
Укрінформ
У місті Лозова в Харківській області троє дітей провалилися під лід, унаслідок чого двоє загинули, третього госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"17 лютого о 19 год. 35 хв до ДСНС надійшла інформація про те, що у місті. Лозова на ставку провалилися під лід 3 дітей (2007 р.н.), двоє з яких потонули", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що одну дитину врятували місцеві мешканці — її з переохолодженням середньої важкості госпіталізували до лікарні.
"Тіла двох загиблих дітей вилучили зі ставка рятувальники", - повідомили у ДСНС.
Як раніше повідомляло агентство, від початку року українські рятувальники зафіксували більш як 40 випадків загибелі людей на водоймах.