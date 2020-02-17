На Донеччині під лід провалилися двоє рибалок, один загинув

У селі Новогригорівка Волноваського району Донецької області під лід провалилося двоє рибалок, один загинув.

Про це повідомляє ДСНС.

"15 лютого о 14:00 на телефон Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді, що сталася на одному зі ставків с. Новогригорівка Волноваського району Донецької області. Під час риболовлі під кригу провалилися два чоловіки. Бійці 11-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з'ясували, що у ставку знаходиться чоловік та не може самостійно вибратися з води", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рятувальникам вдалося врятували одного із рибалок.

Водночас тіло чоловіку, що потонув, рятувальники виявили у ставку 16 лютого о 09:25.

Також, за інформацією ДСНС, 16 лютого о 00:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у місцевий ставок села Нове Засілля П’ятихатського району на Дніпропетровщині під час ловлі риби чоловік провалився під лід.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на відстані 15 метрів від берега на глибині, приблизно, 2 метри чоловік провалився під лід. Співробітники Служби порятунку за допомогою гумового човна, рятувальної мотузки та підручних засобів витягли чоловіка без ознак життя з води та доправили до берега", - йдеться у повідомленні.