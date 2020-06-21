У Нідерландах виявили понад 49,5 тисячі випадків коронавірусу, за добу - 98

У Нідерландах станом на середину дня 21 червня зареєстровано 49 593 хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу одна людина померла, виявлено 98 нових хворих, госпіталізовано 3 людини. Загалом (у країні) 49 593 хворих, 6 090 осіб померло”, - зазначають у RIVM.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 1 червня громадський транспорт поновив роботу за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

У країні запрацювали театри, музеї, кінотеатри та ресторани.

На 21 червня у світі зареєстровано 8 945 774 випадки COVID-19, з них 467 306 - летальних, 4 759 958 людей одужали.