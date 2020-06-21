У Сербії проходять парламентські та місцеві вибори

У Сербії 21 червня після зняття надзвичайного стану проходять парламентські та місцеві вибори.

Про це повідомляє Balkan Insight.

«Трохи більш як 6,5 мільйона громадян матимуть право голосувати в неділю на парламентських виборах у Сербії», - йдеться в повідомленні.

Виборчі дільниці відкриті з 7:00 до 20:00.

У Косово налічується 8253 виборчі дільниці, плюс 140 для сербської общини, незалежність якої Сербія не визнає, а також 42 дільниці для виборців за кордоном.

Вибори в Сербії мали відбутися 26 квітня, але після запровадження НС 15 березня на тлі пандемії коронавірусу їх відклали.

Після скасування надзвичайного стану була оголошена нова дата голосування - 21 червня.