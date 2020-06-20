У КНДР готують пропагандистські листівки для Південної Кореї

Південна Корея закликає КНДР відмовитись від планів друкувати пропагандистські листівки, які будуть поширювати у Південній Кореї.

Про це інформує агенція Yonhap.

"Південна Корея закликала Північну Корею негайно відкликати свої плани поширити антисеульські листівки через кордон на Південь, висловивши жаль з приводу її рішення вдатися до такого кроку", - йдеться у повідомленні.

Південно-корейське міністерство об'єднання, що займається міжкорейськими справами, зробило заяву після того, як державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що у КНДР друкують антисеульські пропагандистські матеріали у великій кількості та готуються відправляти їх через кордон на Південь.

Напередодні ЗМІ Північної Кореї показали фото, на яких видно, як сортують вже надруковані пропагандистські листівки.

"Дуже шкода, що Північна Корея оприлюднила через засоби масової інформації план поширювати пропагандистські листівки спрямовані проти Південної Кореї, ми вимагаємо негайного припинення цього", - йдеться в повідомленні міністерства.

Уряд Південної Кореї пообіцяв суворо боротися з пропагандою КНДР та посилив контроль біля прикордонних міст, щоб пильнувати можливі порушення.

Як повідомлялося, офіційний Пхеньян виступив з погрозами ввести війська та відновити всі види військових маневрів на кордоні з Південною Кореєю після того, як з боку КНДР був підірваний офіс зв'язку у демілітаризованій зоні.