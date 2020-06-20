У Німеччині на COVID-19 захворіли більш як тисяча працівників м’ясокомбінату

На скотобійні Tönnies у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, одної з найбільших у Європі, коронавірусну хворобу діагностовано вже у 1029 працівників.

Про це повідомляє Handelsblatt.

«Позитивний тест у 1029 співробітників Tönnies», - йдеться у повідомленні.

На підприємстві зроблено вже понад 3 тис тестів на коронавірус, планується протестувати всіх 6500 співробітників. До цієї роботи залучено Бундесвер.

М’ясокомбінат призупинив роботу на два тижні. Не виключається ризик зараження для всього округу. Там уже закрито школи та дитсадки.

Це вже другий великий спалах у м’ясопереробній промисловості ФРН. У травні велика кількість інфікувань була виявлена на бійні компанії Westfleisch у цій же землі. Тоді відповідальність поклали на заробітчан зі східної Європи, які працюють на підприємстві.

Загалом в Німеччині, за даними Інституту Роберта Коха, станом на 20 червня було зафіксовано 189 135 тисяч випадків COVID-19, в тому числі 601 за останню добу. Напередодні країна встановила новий антирекорд — 770 нових випадків за добу - найвищий показник за місяць.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 794 566 випадків корона вірусу. Померли 463 250 осіб, одужали – 4 653 821.