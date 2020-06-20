Іспанія завтра "відкриває небо" після карантину

Завтра в Іспанії припинять дію обмеження щодо подорожей до країни для громадян країн ЄС, окрім Португалії. Іспанські летовища приймуть перші після карантину 100 авіарейсів.

Про це пише El Pais.

"О 12 годині ночі будуть зняті обмеження на пересування, а кордони з країнами ЄС будуть відкриті для всіх, крім Португалії. Іспанські летовища приймуть 100 рейсів цієї неділі, у перший день після закінчення обмежень, що діяли з 14 березня", - йдеться у повідомленні.

"Завдяки обмеженням нам вдалося врятувати тисячі життів в Іспанії", - заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес: "Вірус може знову повернутися до нас другою хвилею. Нам потрібно бути готовими", - додав голова іспанського уряду.

20 червня Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило про сім смертей від коронавірусу та 134 нових підтверджених випадки COVID-19 за добу, що збільшило загальну кількість загиблих внаслідок пандемії в Іспанії до 28 322. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 в Іспанії наразі становить 292 655 - згідно з даними Worldometer.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 794 566 випадків коронавірусу. Померли 463 250 осіб, одужали – 4 653 821.