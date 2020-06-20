Іспанія завтра "відкриває небо" після карантину
Про це пише El Pais.
"О 12 годині ночі будуть зняті обмеження на пересування, а кордони з країнами ЄС будуть відкриті для всіх, крім Португалії. Іспанські летовища приймуть 100 рейсів цієї неділі, у перший день після закінчення обмежень, що діяли з 14 березня", - йдеться у повідомленні.
"Завдяки обмеженням нам вдалося врятувати тисячі життів в Іспанії", - заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес: "Вірус може знову повернутися до нас другою хвилею. Нам потрібно бути готовими", - додав голова іспанського уряду.
20 червня Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило про сім смертей від коронавірусу та 134 нових підтверджених випадки COVID-19 за добу, що збільшило загальну кількість загиблих внаслідок пандемії в Іспанії до 28 322. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 в Іспанії наразі становить 292 655 - згідно з даними Worldometer.
Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 794 566 випадків коронавірусу. Померли 463 250 осіб, одужали – 4 653 821.