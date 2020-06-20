У Білорусі затримали більш як сотню учасників акцій протесту

У містах Білорусі на акціях проти затримань політиків та активістів 19 червня міліція затримала понад сотню людей.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

"Останній день збору підписів за альтернативних кандидатів закінчився стихійними мітингами по всій країні. Люди вишикувалися у «живих ланцюгах» уздовж вулиць та проспектів на знак солідарності із затриманими активістами. Затримання відбувалися під час мітингів у різних містах країни", - йдеться у повідомленні.

У Мінську затримали понад 80 людей, у Гомелі, Вітебську, Бобруйську - приблизно по 10 людей у кожному місті. Затримані є також в Могильові, Гродно, Новополоцьку.

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Як повідомлялося, у Мінську та інших містах Білорусі увечері 19 червня люди вийшли на акції на підтримку активістів і політиків, яких затримала влада країни під час президентської виборчої кампанії.

Зокрема, раніше було заарештовано потенційного опонента Олександра Лукашенка на виборах президента Віктора Бабарика.

У Білорусі чергові президентські вибори призначено на 9 серпня 2020 року.

Лукашенко заявив, що президентські вибори у республіці не буде перенесено, незважаючи на епідемію коронавірусу. За його словами, вони повинні відбутися відповідно до конституційних термінів.

Фото: RFE/RL