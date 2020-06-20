У Білорусі затримали більш як сотню учасників акцій протесту
Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".
"Останній день збору підписів за альтернативних кандидатів закінчився стихійними мітингами по всій країні. Люди вишикувалися у «живих ланцюгах» уздовж вулиць та проспектів на знак солідарності із затриманими активістами. Затримання відбувалися під час мітингів у різних містах країни", - йдеться у повідомленні.
У Мінську затримали понад 80 людей, у Гомелі, Вітебську, Бобруйську - приблизно по 10 людей у кожному місті. Затримані є також в Могильові, Гродно, Новополоцьку.
Як повідомлялося, у Мінську та інших містах Білорусі увечері 19 червня люди вийшли на акції на підтримку активістів і політиків, яких затримала влада країни під час президентської виборчої кампанії.
Зокрема, раніше було заарештовано потенційного опонента Олександра Лукашенка на виборах президента Віктора Бабарика.
У Білорусі чергові президентські вибори призначено на 9 серпня 2020 року.
Лукашенко заявив, що президентські вибори у республіці не буде перенесено, незважаючи на епідемію коронавірусу. За його словами, вони повинні відбутися відповідно до конституційних термінів.
Фото: RFE/RL