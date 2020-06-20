ФРН попереджає Кремль про санкції через убивство чеченського командира в Берліні

Уряд Німеччини готовий вжити подальших заходів щодо Москви у зв'язку з убивством колишнього чеченського командира.

Про це сказав на брифінгу в Берліні представник МЗС ФРН Крістоф Бургер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми залишаємо за собою право на подальші заходи щодо цієї справи", - процитував дипломат слова міністра Гайко Мааса.

Зокрема, глава МЗС назвав інцидент "надзвичайно серйозним" і підкреслив, що цей злочин має бути ретельно розслідуваний, а винні – покарані.

Бургер додав, що "провина має бути чітко встановлена" судовим вироком.

У четвер російського посла було запрошено до німецького МЗС на переговори. Після цього посол написав на сайті російського дипломатичного представництва: "твердження, що вбивство було скоєне за дорученням російських державних структур, як і раніше, не підкріплене жодними фактами і доказами", а "висунуті проти російських держструктур звинувачення є безпідставними і голослівними". Дипломат також заявив, що якщо "погрози Берліна" щодо подальших заходів будуть реалізовані, вони не залишаться без реакції Москви.

Як повідомлялося, колишній чеченський командир Зелімхан Хангошвілі був застрелений у центрі Берліна в серпні 2019 року. За підозрою в убивстві було затримано громадянина РФ, який, як вважають німецькі слідчі, діяв за вказівкою російських спецслужб.

У грудні Берлін вислав двох російських дипломатів "через несприяння російської сторони в розслідуванні справи" після заяви Генпрокуратури про можливий зв’язок вбивці з російськими спецслужбами.

18 червня 2020 року Федеральна прокуратура висунула обвинувачення проти ймовірного виконавця вбивства, громадянина РФ Вадима Красікова. Генеральний прокурор Пітер Франк фактично звинуватив російський уряд у замовленні вбивства чеченця.

У зв’язку з цим убивством, а також російськими хакерськими атаками на Бундестаг Берлін наприкінці травня підготував список осіб для віднесення їх до санкційного кіберрежиму ЄС.