На Мальті вперше за 2 тижні не виявлено жодного випадку COVID-19

На Мальті вперше за 2 тижні за добу не підтверджено жодного нового випадку зараження коронавірусом.

Про це повідомляє видання The Times of Malta.

«Жодного нового випадку COVID-19 не було зафіксовано на Мальті за останню добу – вперше за 2 тижні», - йдеться в повідомленні.

У четвер стало відомо про один новий випадок захворювання, три пацієнти одужали, в результаті чого загальна кількість активних випадків знизилося до 41-го.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що 12 із цих пацієнтів перебувають у лікарні, решта лікуються вдома.

При цьому, за даними органів охорони здоров'я, у четвер і п'ятницю проведено 852 тести на коронавірус.

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З початку пандемії на Мальті зареєстровано 663 випадки COVID-19, 9 осіб померли.

Мальта з 30 червня планує скасувати режим надзвичайного стану в сфері охорони здоров'я, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 649 131 випадок коронавірусу, зокрема 458 104 летальні, одужало 4 573 965 осіб.