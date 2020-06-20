Глава МЗС Естонії розкритикував Путіна за заперечення окупації Балтійських країн

Глава МЗС Естонії розкритикував Путіна за заперечення окупації Балтійських країн

Укрінформ
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розкритикував президента РФ Володимира Путіна за його трактування історії Балтійських країн під час Другої світової війни в опублікованій напередодні статті.

Про це Рейнсалу написав у Facebook.

"Президент Росії Володимир Путін продовжує представляти помилковий історичний наратив. Він окремо говорить і про Балтійські країни, посилаючись на те, що країни Балтії приєдналися до Радянського Союзу на підставі договору і за згодою обраних народних представників і це відповідало міжнародному і внутрішньодержавному праву того часу. Ці твердження помилкові від початку і до кінця, і я їх засуджую", - написав Рейнсалу.

За його словами, такі твердження звучать особливо цинічно «на тижні, коли виповнюється 80 років з моменту протиправної окупації Балтійських країн».

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Міністр також зазначив, що у своїй статті Путін згадує Нюрнберзький процес і його значення. "Засудження злочинів проти людства дійсно важливе для забезпечення справедливості і запобігання повторення злочинів. Виходячи з цього, в інтересах спільного майбутнього Європи - на відкритому Міжнародному судовому засіданні дати правову оцінку цим злочинам проти людства, вчиненим режимом Радянського Союзу, що підтримував комуністичну антигуманістичну ідеологію", - наголосив Рейнсалу.

У своїй статті на тему Другої світової війни, опублікованій напередодні в журналі National Interest, Володимир Путін написав, що приєднання Балтійських країн до СРСР за пактом Молотова-Ріббентропа здійснювалося "за згодою їх влади" і "відповідало нормам міжнародного і державного права того часу»

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