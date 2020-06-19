В Іспанії уточнили дані про кількість смертей від COVID-19 – на 1200 більше

Після уточнення статистики медичним відомством Іспанії число людей, які загинули від COVID-19 за весь період присутності цієї хвороби на території країни, збільшилося на майже 1200.

Про це повідомляє El Pais.

«Міністерство охорони здоров’я Іспанії оновило кількість загиблих від коронавірусу, внаслідок чого ця цифра зросла на 1177 – до 28 313 за весь час пандемії», - йдеться в повідомленні.

Про те, що актуальна статистика менша від реальної картини смертності, в Іспанії було відомо ще на початку червня.

Слід наголосити, що в останні тижні міністерство охорони здоров'я намагалося встановити реальне число померлих в результаті коронавірусу з підтвердженим діагнозом, отримати уточнені дані у автономних спільнот за попередні періоди, в результаті ці дані вдалося зібрати.

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Згідно з даними Національного інституту статистики, смертність в Іспанії в цьому році збільшилася майже на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року. За 21 тиждень 2020 року (до 24 травня) було зафіксовано 225 930 смертей, що на 24,1% (43 954) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо також, що Іспанія 16 липня організує офіційну жалобну церемонію у пам'ять про громадян, які померли через коронавірус.

Станом на 19 червня в світі зафіксовано 8 615 008 випадків коронавірусу, зокрема 457 029 загиблих і 4 562 342 тих, хто видужав.

Фото: АА