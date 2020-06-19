В Іспанії уточнили дані про кількість смертей від COVID-19 – на 1200 більше
Про це повідомляє El Pais.
«Міністерство охорони здоров’я Іспанії оновило кількість загиблих від коронавірусу, внаслідок чого ця цифра зросла на 1177 – до 28 313 за весь час пандемії», - йдеться в повідомленні.
Про те, що актуальна статистика менша від реальної картини смертності, в Іспанії було відомо ще на початку червня.
Слід наголосити, що в останні тижні міністерство охорони здоров'я намагалося встановити реальне число померлих в результаті коронавірусу з підтвердженим діагнозом, отримати уточнені дані у автономних спільнот за попередні періоди, в результаті ці дані вдалося зібрати.
Згідно з даними Національного інституту статистики, смертність в Іспанії в цьому році збільшилася майже на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року. За 21 тиждень 2020 року (до 24 травня) було зафіксовано 225 930 смертей, що на 24,1% (43 954) більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо також, що Іспанія 16 липня організує офіційну жалобну церемонію у пам'ять про громадян, які померли через коронавірус.
Станом на 19 червня в світі зафіксовано 8 615 008 випадків коронавірусу, зокрема 457 029 загиблих і 4 562 342 тих, хто видужав.
Фото: АА