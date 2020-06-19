У Німеччині виявили 188,5 тисячі хворих з коронавірусом, за добу – 770

У Німеччині від початку епідемії коронавірусом заразилося 188,5 тисячі людей, зокрема 770 за останню добу.

Такі дані повідомляє Інститут Роберта Коха.

Згідно з ними, у ФРН загальна кількість інфікованих становить 188 534. За останню добу виявлено 770 нових випадків, зокрема 379 в Північному Рейні-Вестфалії, у столиці Берліні - 128 випадків. Померли від корнавірусної хвороби вже 8 865 людей.

Водночас, як повідомляє Tagesschau, у Північному Рейні-Вестфалії коронавірусом заразилося 730 працівників м'ясокомбінату Tönnies з початку тижня. Весь округ Гютерсло перебуває на карантині.

А у місті Геттінген, земля Нижня Саксонія, на COVID-19 захворіло понад 100 мешканців багатоповерхівки, будівлю закрито на карантин, інформує радіо NDR 1 Niedersachsen.

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В будинку мешкає майже 700 людей. Практично всім їм та особам, які контактували з хворими, провели тестування на коронавірус.

Це вже другий подібний випадок у цьому місті. Раніше масове зараження коронавірусом сталося у 18-типоверховому житловому комплексі в іншому районі. За інформацією міської адміністрації, члени кількох сімей там порушили правило щодо обмеження контактів під час приватних урочистостей у травні. Тоді десятки людей заразилися, серед них кілька дітей, тому було закрито на карантин школи, які лише зараз частково відкрилися.

Як повідомлялося, у світі зафіксовано 8 615 008 випадків коронавірусу, з них 457 029 летальних, одужало 4 562 342 особи.