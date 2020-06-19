У Нідерландах за добу – 116 хворих з коронавірусом

У Нідерландах кількість хворих на COVID-19 за минулу добу зросла на 116 - до 49 426 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“Сьогодні (у Нідерландах – ред.) зареєстровано 116 нових людей, що дали позитивний тест на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у країні вже 49 426 людей захворіли на коронавірус.

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Зазначається, що за минулу добу в країні від захворювання на коронавірус загинуло ще 3 людини. Всього вже 6 081 осіб померли від COVID-19.

Станом на ранок 19 червня в світі зафіксовано 8 576 283 випадків коронавірусу, з них 456 286 летальні, 4 530 266 людей одужали.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня Нідерландах за звичним розкладом поновив роботу громадський транспорт. Пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції. У країні запрацювали театри, музеї, кінотеатри та ресторани.