Глобальну службу доставки гумдопомоги можуть закрити - бракує грошей

Глобальна служба екстреної доставки гуманітарної допомоги може бути закрита, якщо не вдасться знайти кошти для її фінансування.

Про це попередили у Всесвітній продовольчій програмі (ВПП), повідомляє АР.

«Глобальна служба екстреної доставки, у якій зберігаються тонни гуманітарної допомоги, незважаючи на обмеження на поїздки через коронавірус, може бути закрита наступного місяця, якщо не вдасться знайти кошти для її забезпечення», - йдеться в повідомленні.

У той час як країни, які традиційно є головними гуманітарними донорами в світі, відволіклися на посилення пандемії на початку цього року, ВПП, лідер матеріально-технічного постачання ООН, створила надзвичайну службу з безпрецедентним охопленням - в терміновій доставці, за словами директора ВПП, беруть участь майже 120 країн.

Однак закриття кордонів по всьому світу через пандемію сильно пошкодило ланцюжок поставок і ускладнило роботу гуманітарних працівників.

Як зазначає видання, служба екстреної доставки грає ключову роль в доставці тонн гумдопомоги в разі пандемії та інших криз, таких як ВІЛ та холера, для боротьби з якими потрібні ліки і вакцини.

США і різні органи охорони здоров'я відкрито стурбовані небезпечними затримками в кампаніях вакцинації в багатьох країнах, заявляючи, що життя до 80 мільйонів дітей у віці до 1 року може бути в небезпеці.

На даний момент служба екстреної доставки Всесвітньої продовольчої програми виконала 375 вантажних і пасажирських рейсів, доставивши понад 2500 співробітників з надання допомоги з «достатньою кількістю вантажу для заповнення 120 великих літаків, які очікують перевезення в найближчі тижні».

Як повідомлялося, за станом на 19 червня в світі зафіксовано 8 615 008 випадків коронавірусу, зокрема 457 029 летальних, 562 342 осіб одужали.