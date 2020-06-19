У Молдові втретє за місяць "замінували" посольство РФ

Посольство РФ у Кишиневі отримало електронною поштою листа, в якому повідомлялося про закладену в будівлі бомбу.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції.

«У Кишиневі 18 червня невідомий надіслав електронною поштою листа в посольство Росії, в якому повідомив про закладену у будівлі бомбу», - йдеться в повідомленні.

Після отримання анонімного листа представники посольства зателефонували до поліції. На місце прибули спеціалізовані служби поліції та снайпери. З будівлі посольства всіх евакуювали й оточили прилеглу територію. Снайпери перевірили будівлю і територію посольства, але ніяких підозрілих об'єктів не виявили.

Поліція почала розслідування для встановлення особи невідомого, який надіслав неправдиве повідомлення.

Це вже втретє за місяць, коли в посольство надходять неправдиві повідомлення про мінування. Перше надійшло 1 червня. Тоді під час перевірки території навколо посольства снайпери виявили зелену сумку в 15-20 метрах від будівлі, але без сліду вибухових речовин або пристроїв. Неправдиве повідомлення в поліцію про те, що в будівлі посольства закладено бомбу, надійшло та 5 червня.

Фото: NewsMaker