В Італії зросла кількість смертей від COVID-19

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Добова кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії знову збільшується. Протягом останніх 24 годин зафіксовано 66 летальних випадків, порівняно з 43 вчора", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна кількість жертв пандемії COVID-19 в Італії зросла до 34 514.

Загальна кількість тих, хто одужав, та виписаних з лікарень пацієнтів з діагнозом коронавірусу в Італії зросла до 180 544, збільшившись протягом останньої доби на 1 089 осіб.

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 333 нові випадки коронавірусної хвороби, з яких 216 або 64,8% у найбільш постраждалому від пандемії регіоні Ломбардія на півночі країни.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 в Італії досягла 238 159.

Станом на ранок 18 червня у світі зафіксовано 8 425 645 випадків коронавірусу, зокрема 451 831 летальний, одужало 4 434 075 людей.

Фото: ANSA