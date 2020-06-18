У Білорусі вже понад 56,5 тисячі випадків COVID-19

У Білорусі зафіксовано вже понад 56,5 тис. випадків COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я країни.

"(У Білорусі - ред.) зареєстровано 56 657 осіб з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 625 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни помер 331 пацієнт. Одужали і виписані 34 023 пацієнта.

Всього в Білорусі проведено 800 435 тестів.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 18 червня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 8 406 068 осіб. При цьому 4 415 833 особи одужало, 451 387 пацієнтів - померло.