Європейські міста вводять локальні карантини через спалахи коронавірусу

Про це повідомляє Euractiv.

«У багатьох містах Європи були застосовані локальні карантини через спалах нових випадків COVID-19», - йдеться у публікації.

Серед них, як пише видання, закриття шкіл і дитсадків у німецькому окрузі Гютерсло, що в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Навчальні заклади будуть закриті до початку літніх канікул 29 червня. Такі заходи були введені задля уповільнення поширення коронавірусу після локального спалаху, який почався на одному з місцевих виробництв.

Крім того, на півночі Греції всі жителі громади Ехінос в Ксанті були піддані суворому карантину на сім днів, щоб уникнути розповсюдження COVID-19. В останні дні в регіоні зареєстровано 73 нових випадки і 4 смерті.

У Словенії керівник групи, яка консультує Міністерство охорони здоров'я щодо коронавірусу, закликав до негайного введення жорстких заходів після того, як в деяких сусідніх країнах було зареєстровано збільшення числа нових інфекцій.

Тим часом Болгарія повідомила про рекордно високий рівень нових випадків коронавірусу. Кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 3 453 в середу після того, як за останню добу було підтверджено 112 нових інфекцій. Щонайменше, у 35 осіб в Шуменському районі виявили коронавірус через недбальство місцевого фельдшера.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 18 червня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 8 406 068 осіб.

Фото: АА