У Європарламенті не готові до угоди з Британією "за будь-яку ціну"

Європарламент не погодиться на угоду з Великою Британією "за будь-яку ціну".

На цьому у четвер під час пресконференції за підсумками голосування заявив керівник Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європарламент ухвалив сьогодні переважною більшістю голосів власні рекомендації до триваючих переговорів щодо майбутніх відносин (ЄС) з Великою Британією. Голосування продемонструвало, що Європарламент залишається єдиним, ми твердо підтримуємо нашого головного переговірника від ЄС Мішеля Барньє та його команду. Ця доповідь отримала 572 голоси за, 34 – проти і 91 – утримався", - сказав Макалістер.

Він зауважив, що це рішення супроводжувалося безпрецедентним для підготовки міжнародної угоди рівнем залучення різних комітетів Європарламенту та кількістю проведених переговорів і консультацій.

Голова Комітету наголосив, що рамковою основою для подальших переговорів між ЄС і Великою Британією залишається Політична декларація, яку сторони погодили минулого року. По-друге, Європарламент рішуче налаштований на повну імплементацію укладеної угоди про вихід Великої Британії з ЄС, включаючи всі додаткові протоколи до неї.

"По-третє, європейські громадяни та бізнес хочуть ясності, чого очікувати з 1 січня 2021 року. Ми сподіваємося на краще, але маємо наростити наші зусилля з підготовки до сценарію "без угоди". Європарламент не погодиться на угоду (з Великою Британією) за будь-яку ціну", - зауважив Макалістер.

Він підкреслив, що ця доповідь і позиція Європарламенту будуть хорошим внеском під час розгляду питання про подальші відносини з Великою Британією на рівні глав держав і урядів ЄС, які 19 червня проведуть зустріч у режимі телеконференції.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого цього року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.

Для того, щоб вступити у новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.