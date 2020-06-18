ВООЗ попереджає Росію про ризики поширення COVID-19 через парад

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за кілька днів до запланованого параду на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні попередила Росію, що масові заходи можуть становити загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє dpa.

"Як заявила представниця ВООЗ Кетрін Смолвуд на пресконференції, присвяченій поточній ситуації з коронавірусом у Росії, масові збори створюють ризик подальшого поширення (коронавірусу - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у РФ військовий парад до 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні спочатку був традиційно запланований на 9 травня, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 24 червня.

У Росії за минулу добу виявлено 7 772 нових інфікованих, таким чином загальна кількість випадків зараження у РФ зросла до 560 321 людини. За добу від COVID-19 у Росії померло ще 182 пацієнта. Загалом з початку епідемії в країні померло 7650 осіб. Одужали в цілому 313 409 осіб.

РФ посідає третю сходинку світової статистики по COVID-19, яку веде сайт Worldometer. Випереджають Росію за кількістю випадків коронавірусної хвороби лише США та Бразилія.

Станом на ранок 18 червня в світі зафіксовано 8 425 645 випадків коронавірусу, в тому числі 451 831 летальний, одужало 4 434 075 людей.

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