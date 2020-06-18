У Бельгії за добу - 104 нових випадків COVID-19

У Бельгії за добу 104 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 60 348 осіб.

Про це йдеться на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

«З нових інфікованих людей 69 живуть у Фландрії, 13 – у Валлонії, 22 – у Брюсселі. Протягом минулих 24 годин з діагнозом коронавірус госпіталізовані 19 людей, 40 – виписані після одужання. Усього в лікарнях з COVID-19 знаходяться 344 пацієнти, з них 60 – у відділеннях інтенсивної терапії (зменшення на 7 осіб відучора)», - йдеться у повідомленні.

Протягом доби в Бельгії від наслідків коронавірусу померли ще 10 людей, що довело загальну кількість жертв хвороби з початку пандемії до 9 683 осіб.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 18 червня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 8 406 068 осіб. 4 415 833 - одужали, 451 387 пацієнтів - померли.

Фото з сайту vrt.be