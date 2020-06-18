Авіаперевізники США створять "чорні списки" пасажирів, які не носять маски

Авіакомпанії отримали право виключати пасажирів з рейсів та заносити їх у "чорні списки", якщо вони відмовляються вдягати захисні маски.

Про це повідомляє The Hill.

"Асоціація Airlines for America (A4A), яка представляє основні американські авіакомпанії, заявила, що клієнти можуть бути виключені зі списків на перевезення, якщо вони відмовляться носити маску на обличчі в літаках", - зазначається в повідомленні.

Нова політика пасажирських авіаліній охоплює як обов'язкове носіння масок на обличчі, так і збільшення комунікацій з клієнтами перед польотом, а також спеціальні оголошення на борту літака та наслідки за недотримання нових вимог.

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Як заявила старший віцепрезидент A4A Шерон Пінкертон, в асоціації сприйматимуть клієнтів, які не носитимуть маски, як таких, що чинять "неправомірні дії". На таких осіб складатиметься протокол та відправлятиметься до операційного центру авіакомпаній, де буде прийнято рішення, чи виключати таких пасажирів зі списку перевезень.

Тим часом, компанії JetBlue, American Airlines, Delta Air Lines та United Airlines зі свого боку вже офіційно підтвердили готовність діяти за новими правилами.

Нагадаємо: асоціація Airlines for America (A4A) охоплює десять найбільших пасажирських та вантажних авіаперевізників США, а також Air Canada як асоційований член Airlines for America.