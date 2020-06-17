Друга хвиля? Пекін оголосив надзвичайний стан

Китайці вважають, що новий спалах коронавірусу в країні походить із Європи

І знову Китай, і знову продуктовий ринок...

У момент, кола Європа потрохи оговтується від піку пандемії й починає маленькими кроками, якщо й не повертатися, то бодай наближатися до «нормального», з Китаю долітають тривожні новини: у Пекіні з 11 червня виявлено щонайменше 137 випадків інфікування COVID-19, у тому числі з вівторка на середу – 31.

Цифри як для 22-мільйонного мегаполіса – ніби й не бозна-які на тлі статистики, що продовжує надходити звідусіль. Але добре відомо, як швидко сотні можуть перерости у тисячі й десятки тисяч, якщо не зупинити лихо в зародку… Тим більше, що в Пекіні майже два місяці не фіксувалося спалахів і локальних заражень.

Знову йдеться про китайський продуктовий ринок...

Мені доводилося бувати на ринку «Сіньфаді». Не раз купувала там і морепродукти, і м’ясо, й овочі-фрукти. Ринок – справді велетенських розмірів, найбільший оптовий ринок у Азії. Його площа нібито дорівнює 250 футбольним полям. Роботу ринку забезпечують близько 1500 управлінських співробітників і понад 4 тисячі орендарів.

Фото: VCG

І ось на цьому ринку, який начебто забезпечує 80% всього м’яса та зелені для Пекіна, виявлено джерело поширення вірусу. Перші випадки виявили в працівників ринку минулого четверга.

НОВИЙ ЛОКДАУН

Влада столиці Піднебесної вагатися не стала. Після виявлення першого захворілого ринок закрили.

Закрили також майже 30 житлових громад, переважно на південному заході Пекіна, хоча не в усіх з них підтверджено випадки захворювань.

У середу, 17 червня, було скасовано 1225 авіарейсів у аеропорту «Шоуду».

З початку тижня запроваджено обмеження на в’їзд-виїзд. Рух по мегаполісу також жорстко контролюється.

Влада підвищила ступень епідемнебезпеки до другого рівня (за 4-бальною шкалою, де перший – найвищий).

«Епідеміологічна ситуація в столиці є вкрай важкою», – попередив речник пекінського уряду Сю Хейцзянь.

Почалися повальні тестування на нуклеїнові кислоти коронавірусу нового типу. Лише за один день, у неділю, в Пекіні проведено такі тести для 76,5 тисячі чоловік. По всьому місту встановлено майже 200 пунктів тестування.

Фото: VCG

Мобілізовано 100 тисяч працівників епідеміологічних служб.

Дезінфіковано понад 33 тисячі ресторанів, 276 продуктових ринків, закрито дюжину стихійних базарів.

Школярів, які почали повертатися за парти, знову відправили по домівках. Для випускників припинення занять – справжнісіньке жахіття, більше, ніж перспектива захворіти: китайський «гаокао» (аналог нашого ЗНО, але дуже жорсткий) для багатьох – перепустка у світле майбутнє.

Звісно, «полетіли голови»: було звільнено заступника глави адміністрації пекінського району Фентай, того самого, де розташовано ринок, а також секретаря партійного комітету волості Хуася в районі Фентай «за неналежне виконання службових обов’язків із профілактики та контролю епідемії COVID-19». Ну, й директора ринку, звісно ж.

КАЛАМУТНА ІСТОРІЯ

Він, директор, першим або одним із перших указав на найімовірніше джерело інфекції.

Проте ситуація не є до кінця зрозумілою. Нібито цього разу йдеться не про екзотичних тварин – якихось велетенських саламандр, кажанів чи вівер, як раніше, а про рибу, до того ж – завезену з Європи. За словами директора, вірус було виявлено на дошках, які використовувалися для обробки імпортного лосося.

Головний епідеміолог Центру запобігання та контролю захворювань Китаю У Цзунью заявив у неділю, що вірус може виживати на поверхні замороженої їжі до трьох місяців і що він «дуже підозрює», що джерелом спалаху стали забруднені товари.

У Національній комісії з охорони здоров’я сказали, що треба ще з’ясувати, чи то люди заразилися від лосося, чи навпаки. Доки нічого достеменно не відомо, жителів Пекіна застерегли від вживання сирого лосося та загалом придбання імпортних морепродуктів.

Всесвітня організація охорони здоров’я (репутація якої, щоправда, через пандемію суттєво похитнулася) тим часом заявила: твердження про те, що новий кластер, можливо, походить від імпортованого лосося, «не є основною гіпотезою». А автори дослідження агентства ООН з продовольства та сільського господарства, опублікованого у квітні, стверджують, що фактів, які б підтверджували те, що коронавірус може вражати морепродукти та вироби з них, раніше не було, але це зовсім не означає, що вони не можуть з’явитися згодом.

У будь-якому разі, торговельні точки зупинили продаж риби, а керівництво пекінського міського управління з регулювання ринку розпорядилося посилити перевірку продовольчих ринків, супермаркетів і закладів громадського харчування. Лососю в Пекіні, й не тільки там, оголосили «бойкот». Що згодом може завдати серйозного удару по експортерах цього продукту до Китаю – Норвегії, Данії, Чилі та Австралії, продажі яких за перші чотири місяці цього року й без того впали майже на третину.

Фото: Li Hao/GT

Китайці налягли на вітчизняну свинину, ціни на яку миттєво підскочили.

Чим не приклад підтримки національного виробника?

КРИХКЕ ВІДНОВЛЕННЯ

Національний виробник у Китаї, поки в решті країн світу підраховують, наскільки впаде економіка за результатами 2020-го, цілком упевнено нарощує темпи. Місцеві експерти прогнозують, що економіка КНР відродиться в другій половині поточного року. За словами радника Держради КНР Лю Хуаня, з третього кварталу очікується «активне зростання». Це, звісно, якщо не накриє друга хвиля.

Зростання відбувається не в останню чергу за рахунок спільних підприємств, на яких працює чимало західних фахівців. Між тим, до «білих людей» у Піднебесній останнім часом ставляться якщо не вороже, то точно не по-дружньому. Це підтверджують мої приятелі в Пекіні. Частково це можна зрозуміти: китайці усвідомлюють усі звинувачення на їхню адресу, а влада попереджає власне населення про небезпеку «імпортованих заражень».

Фото: Xinhua

З початку епідемії до кінця минулого тижня (нового спалаху) в Пекіні було зафіксовано 463 підтверджених випадки локального зараження і 174 – завезених з-за кордону. 411 чоловік виписалися з медзакладів після одужання, 9 померли. Зовсім непогана статистика для величезного міста, порівняно з іншими столицями.

Та й загалом, майже півторамільярдний Китай, який випустив у світ звіра під назвою COVID-19, виглядає нині набагато краще від багатьох країн, вражених хворобою: на 19-му місці з 84 422 випадками, з яких 4638 завершилися смертю.

Влада КНР піде на все, аби не допустити стрімкого поширення вірусу.

Ольга Танасійчук

Перше фото: Xinhua