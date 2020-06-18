Зливи у Китаї забрали одне життя, ще чотирьох людей досі не знайшли

Унаслідок потужної зливи, що тривала у китайській провінції Сичуань з вівторка, загинула одна особа, пошуки ще чотирьох тривають.

Про це із посиланням на місцеву владу повідомляє Xinhua.

“Одна людина загинула й ще троє залишаються зниклими безвісти у той час, як проливні дощі заливають південно-західну китайську провінцію Сичуань”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що злива тривала з вівторка й принесла 323 мм опадів, що стало найбільшим показником цього року.

“Злива вкрила велику частину Сичуаню, перерізавши автомобільне сполучення, пошкодивши помешкання й збіжжя”, - йдеться у матеріалі.

Нині у регіоні тривають пошуко-рятувальні роботи.

Нагадаємо: викликані дощами паводки у китайській провінції Хунань зумовили евакуацію понад 50 тисяч людей.

Фото: fnn.jp