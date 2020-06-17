У Китаї через масштабні паводки евакуювали понад 50 тисяч осіб

Через проливні дощі та зумовлені ними паводки у центрально-китайській провінції Хунань евакуювали понад 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеві органи влади.

“П’ять злив, що послідовно тривають з 29 травня у Хунані, зумовили евакуацію 53 тисяч людей. Дощі зруйнували 1605 будинків й пошкодили 140 тисяч гектарів посівів”, - пише Xinhua.

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Зазначається, що загалом від наслідків негоди постраждало понад 1,38 мільйона місцевих жителів.

“Дощі спровокували паводки та інші геологічні надзвичайні ситуації в провінції, тож місцева влада залучила до рятувальних операцій 263 тисяч людей”, - йдеться у матеріалі.

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Xinhua додає, що прогноз погоди обіцяє продовження злив після 18 червня, що може ще погіршити ситуацію із підтопленнями.

Нагадаємо: минулого тижня через паводки місцева влада Китаю була змушена евакуювати понад 200 тисяч місцевих мешканців.