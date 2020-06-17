У Китаї через масштабні паводки евакуювали понад 50 тисяч осіб
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеві органи влади.
“П’ять злив, що послідовно тривають з 29 травня у Хунані, зумовили евакуацію 53 тисяч людей. Дощі зруйнували 1605 будинків й пошкодили 140 тисяч гектарів посівів”, - пише Xinhua.
Зазначається, що загалом від наслідків негоди постраждало понад 1,38 мільйона місцевих жителів.
“Дощі спровокували паводки та інші геологічні надзвичайні ситуації в провінції, тож місцева влада залучила до рятувальних операцій 263 тисяч людей”, - йдеться у матеріалі.
Xinhua додає, що прогноз погоди обіцяє продовження злив після 18 червня, що може ще погіршити ситуацію із підтопленнями.
Нагадаємо: минулого тижня через паводки місцева влада Китаю була змушена евакуювати понад 200 тисяч місцевих мешканців.