На Буковині внаслідок паводку затопило автодорогу

У Чернівецькій області паводковими водами річки Прут станом на сьогоднішній ранок затоплена частина місцевої автодороги, закрито рух через тимчасовий технологічний міст між с. Маршинці Новоселицького району та с. Лунка Герцаївського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«14 червня близько 22 год. внаслідок добігання паводкової хвилі в р. Прут відбувся локальний вихід води на заплаву в низинному місці з переливом на місцевій автодорозі (станом на 07 год. 15 червня підтоплено близько 50 м дороги, глибиною до 20 см) поблизу с. Маршинці Новоселицького району, в зв’язку з чим закрито рух через тимчасовий технологічний міст між с. Маршинці Новоселицького району та с. Лунка Герцаївського району", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, організовано об’їзд затопленої ділянки дороги.

Підтоплень дворогосподарств та сільгоспугідь немає, зазначили в ДСНС.