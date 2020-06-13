В Україні через негоду знеструмлені 80 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади та пориви вітру) в Україні знеструмлено 80 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє 13 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Чернівецька - 28, Черкаська - 14, Кіровоградська - 12, Львівська - 11, Закарпатська - 8 та Донецька - 7", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 13 червня очікується погіршення погоди - грози, град, шквали вітру до 20 м за секунду, температура вдень становитиме від 17 до 36°.

Повідомлялося також, що 14 червня у Львівській та Івано-Франківській областях через підняття рівнів річок басейнів Сяну та Дністра можливе затоплення доріг та сільськогосподарських угідь, а в горах - селеві потоки.