Негода в західних областях: Зеленський доручив організувати допомогу

Президент Володимир Зеленський доручив детально доповідати йому про ситуацію у зв’язку з негодою в західних областях, моніторити потреби мешканців і оперативно надавати їм допомогу.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

“Глава держави поставив завдання детально доповідати йому про розвиток ситуації у регіоні, моніторити потреби місцевих мешканців, щоб оперативно надавати допомогу в разі необхідності”, - ідеться в повідомленні.

Президенту доповіли про ситуацію в західних областях України, де напередодні через погіршення погодних умов, зокрема град, сильний дощ та штормовий вітер, загинула одна людина, було затоплено 53 домогосподарства, а 241 населений пункт у двох областях залишився без електроенергії.

Як повідомлялося, у Львові напередодні за дві години випало 25% місячної норми опадів. Негода повалила 72 дерева, 7 з них впали на автомобілі.

У Брюховичах внаслідок падіння дерева на дачний будинок загинула 28-річна жінка.

У Львівській і Волинській областях через негоду знеструмлено 241 населений пункт.