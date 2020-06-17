COVID-19 б'є рекорди захворювань в окремих американських штатах

Щонайменше 21 американський штат продовжує демонструвати зростання кількості захворювань, а принаймні три з них побили щоденні рекорди виявлення хворих.

Про це повідомляє CNN у середу.

"Цього тижня Флорида, Техас і Арізона сягнули рекордних показників щоденної захворюваності. Загалом же тенденція виявлення нових випадків зростає у 21 штаті по всій країні", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, лише у Флориді кількість госпіталізацій з діагнозом COVID-19 у понеділок становила понад 2,8 тисячі за день, у Техасі - 2,3 тисячі нових випадків.

І хоча деякі політики пояснюють це зростання кращим рівнем тестування, лікарі заперечують ці заяви, оскільки в нинішній ситуації йдеться не про кілька відсотків приросту хворих за рахунок якісніших тестів, а про 50%-150%.

Картина захворюваності по США виглядає таким чином: 21 штат демонструє чітку тенденцію до зростання кількості хворих; ще у восьми штатах кількість нових випадків зараження перебуває приблизно на одному рівні продовж останнього часу. Водночас, у решті 21 штаті спостерігається спад захворюваності.

Хоча окремі ресторани й магазини в найбільш уражених регіонах починають повертатися в режим карантину, губернатори заявляють, що не закриватимуть знову штати, а спрямують зусилля на боротьбу з поширенням COVID-19.

Як повідомлялося, США продовжують перебувати на першому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Так, за даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, станом на середу, в США зафіксовано 2,148 млн хворих на COVID-19. При цьому, 117,2 тисячі осіб померли, 583,5 одужали.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 345 995, з них 448 719 летальні, одужало 4 364 062 осіб.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG