В аеропорту Шотландії зіштовхнулися літаки

Два літаки зіткнулися на летовищі в Міжнародному аеропорту Абердіна у Шотландії.

Про це повідомляє Evening Express.

«У Міжнародному аеропорту Абердіна на летовищі зіштовхнулися два літаки», - йдеться у повідомленні.

На момент інциденту на борту обох повітряних суден не було пасажирів.

Як повідомляє газета, зіткнення сталося у вівторок увечері за участю літаків авіакомпаній Loganair та FlyBe.

За словами речника Loganair, близько 18 години літак Flybe Bombardier Q400, який готувався до вильоту, в’їхав у регіональний літак Loganair Embraer 145.

Британський Відділ з розслідування авіакатастроф розпочав розслідування для встановленні всіх обставин аварії.

Як повідомлялося, два малі пасажирські літаки зіштовхнулися у небі над західною частиною Оттави, обійшлося без жертв.

Фото: Twitter