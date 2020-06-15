В Індонезії розбився винищувач, пілот катапультувався

У провінції Ріау винищувач Повітряних сил Індонезії типу Hawk 209 зазнав авіакатастрофи.

Про це повідомляє The Jakarta Post із посиланням на речника ВПС Фахара Адріянто.

«Винищувач Повітряних сил Індонезії типу Hawk 209 розбився в житловому районі Кампат у Ріау у понеділок вранці», - йдеться у повідомленні.

За словами Адріянто, літак розбився 0 7:30 годині за 5 км від військової авіабази, щойно злетівши.

Він також додав, що пілот зміг вчасно катапультуватися і нині знаходиться у лікарні. Адріянто також зауважив, що нині встановлюються причини авіакатастрофи та кількість загиблих.

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Зазначається, що чотири дні тому у Кендалі розбився гелікоптер ВПС Індонезії типу Mi-7. В результаті авіакатастрофи загинуло 9 пасажирів, ще п’ятеро були госпіталізовані.

Фото: Courtesy of Instagram / @kabarpekanbaru