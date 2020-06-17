У спікера Мажилісу Казахстану діагностували COVID-19

У спікера Мажилісу (нижня палата) парламенту Казахстану Нурлана Нігматуліна діагностували коронавірус.

Про це повідомляє Kazinform з посиланням на пресслужбу палати.

«9 та 11 червня ц. р. голова Мажилісу приймав міністра охорони здоров'я з питання повернутого з Сенату проекту Кодексу «Про здоров'я народу і систему охорони здоров'я». У зв'язку з позитивним аналізом у Елжана Біртанова спікер Мажилісу 16 червня пройшов чергове тестування. На жаль, тест показав позитивний результат. Водночас діагноз поставлено як безсимптомний», - йдеться в повідомленні.

Фото з сайту Kazinform

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За інформацією пресслужби, голова Мажилісу пішов на самоізоляцію і продовжує працювати дистанційно. Заплановане на 17 червня пленарне засідання Мажилісу проведе його заступник.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня стало відомо, що у міністра охорони здоров'я Елжана Біртанова позитивний тест на COVID-19.

Фото: CTK Photo