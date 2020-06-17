Парламент Угорщини позбавив уряд надзвичайних “коронавірусних” повноважень

Парламент Угорщини підтримав припинення надзвичайних повноважень уряду, які він отримав у березні для боротьби зі спалахом нового коронавірусу.

Про це пише Xinhua.

“Віддавши 192 голоси “за” депутати одностайно підтримали пропозицію, внесену офісом прем’єр-міністра, щодо скасування надзвичайної ситуації”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що глава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергели Гуляш привітав успішне голосування у парламенті.

Xinhua нагадує, що за попереднім планом, надзвичайний стан, запроваджений для реагування на пандемію COVID-19, мав бути скасований в Угорщині 20 червня.

Додамо, що у вівторок кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 на території Угорщини досягла 996, вперше скотившись нижче 1000.