Кордон між Канадою та США залишатиметься закритим ще місяць

Канада й США погодилися ще на місяць взаємно закрити кордони для “не важливих” подорожей.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Можу підтвердити, що Канада й США знову погодилися подовжити ще на 30 днів (до 21 липня) чинні прикордонні заходи”, - сказав Трюдо.

Він додав, що це “важливе рішення, яке підтримуватиме безпеку людей по обидва боки кордону”.

Нагадаємо: чинні безпрецедентні обмеження на пересування між Канадою й США набули чинності 21 березня й з того часу тричі подовжувалися. Згідно із ними, “не важливими” вважаються усі подорожі, метою яких є туризм й відпочинок, однак постачання пального, продуктів харчування, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. Не стосуються заборони й медиків, які часто працюють в обох країнах.

Станом на вечір понеділка на території Канади було виявлено понад 99 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 8213 життів. Водночас, у США кількість хворих перевалила за 2,18 млн осіб, а загиблих вже понад 119 тисяч.