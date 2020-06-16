Мін’юст США вперше за 17 років заявив про відновлення смертної кари

Федеральна влада США планує відновити смертну кару вперше з 2003 року.

Як повідомляється у пресрелізі міністерства юстиції США, генеральний прокурор США Вільям Барр дав вказівку Федеральному бюро в'язниць скласти графік страт чотирьох ув'язнених, яких засудили за зґвалтування та вбивство дітей.

"Генеральний прокурор Вільям Барр 15 червня доручив Федеральному бюро в'язниць запланувати виконання страт чотирьох ув'язнених, засуджених за вбивство дітей... двоє з них — за зґвалтування дітей, яких вони вбили", - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, страти були заплановані на 13, 15 та 17 липня, а також 28 серпня поточного року.

"Американський народ, діючи через Конгрес і глав обох політичних партій, довгий час наполягав, що засуджені за найогидніші злочини повинні бути засуджені до смертної кари. Чотири вбивці отримали повний і справедливий судовий вирок, відповідно до нашої Конституції та законів", — сказав Барр.

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Як повідомлялося, востаннє найвищу міру покарання у США було застосовано у 2003 році. З того часу діяв неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін'єкцій.

Нагадаємо: смертна кара застосовується в США у 28 штатах з 50. Конгрес США своїм актом встановив, що вища міра може застосовуватися тільки до злочинців, які вчинили жорстокі вбивства з обтяжувальними обставинами.