ЄС вітає рішення штату Колорадо скасувати смертну кару

Європейський Союз привітав рішення американського штату Колорадо скасувати смертну кару.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Європейський Союз вітає рішення штату Колорадо скасувати смертну кару. Колорадо став 22 штатом США, який здійснив цей важливий крок, при цьому ще 12 штатів не проводили страт упродовж 10 років. Таким чином, вже 34 штати США де-юре або де-факто не застосовують смертну кару. В США страти або нові смертні вироки залишаються на історично низькому рівні", - йдеться у заяві речника ЄС.

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Рішення штату Колорадо заохочує тенденцію до скасування вищої міри покарання у Сполучених Штатах. Це відповідає тенденціям по усьому світові, де кількість країн, які не здійснювали смертні вироки принаймні 10 років сягнула 160.

"Євросоюз продовжуватиме працювати для скасування смертної кари в тих небагатьох країнах, де її все ще застосовують", - додав речник ЄС.