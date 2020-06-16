Згвалтування та насилля на карантині: у Нігерії оголосили надзвичайний стан

Влада Нігерії заявила про різке зростання кількості зґвалтувань та випадків домашнього насильства за час карантину у зв’язку з пандемією COVID-19 і оголосила надзвичайний стан.

Понад 700 статевих злочинів зафіксовано з січня по травень, пише французьке видання Le Monde.

«Через обмеження, пов'язані з COVID-19, ми спостерігали зростання випадків зґвалтування та насильства щодо жінок. З січня по травень 2020 року ми зафіксували близько 717 повідомлень про зґвалтування по всій країні, 799 підозрюваних перебуває під арештом», - цитує видання генерального інспектора поліції Мухаммеда Адаму.

За даними міністра у справах жінок Нігерії Поліни Таллен, кількість випадків жорстокого поводження з жінками та дітьми потроїлася.

Ряд вбивств та сексуальних нападів на жінок викликали обурення в соцмережах та вуличні протести.

Губернатори по всій країні оголосили надзвичайний стан і заявили, що налаштовані припинити безкарність та притягнути усіх причетних до злочинів до карної відповідальності.

За даними ЮНІСЕФ, кожна четверта нігерійська жінка у віці до 18 років стає жертвою сексуального насильства, а більшість випадків не є предметом жодного судового переслідування. У 2019 році країна запустила свій перший національний реєстр злочинів сексуального характеру, який розглядається як важливий крок у боротьбі з насильством.

Читайте також: У Нігерії внаслідок незафіксованого спалаху коронавірусу померли 600 осіб

Як повідомлялося, уряд Нігерії кілька тижнів тому увів загальнонаціональний карантин, намагаючись запобігти поширенню коронавірусу. З кінця лютого ц.р. у країні зафіксовано понад 16 тис. заражених вірусом людей та 420 смерті.

Станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання уже встигли більше, ніж 4,2 мільйона людей.