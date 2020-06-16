У Росії за добу виявили понад 8 тисяч випадків коронавірусу
Укрінформ
За минулу добу в Російській Федерації зафіксовано 8 241 новий інфікований COVID-19. У підсумку загальна кількість випадків зараження становила 544 725 осіб.
Такі дані опубліковані на сайті стопкоронавірус.рф.
Згідно з його інформацією, з російських регіонів найбільше нових випадків захворювання за добу було зареєстровано в Москві (+1416 осіб за минулу добу), Підмосков'ї (+694), Іркутській області (+319), Петербурзі (+234), Свердловській області (+ 231).
За минулу добу від коронавірусної інфекції в Росії померло ще 193 пацієнти. Всього з початку епідемії померло 7274 осіб.
Одужало 293 780 осіб, із них 9759 осіб - за минулу добу.
Станом на ранок 16 червня у світі зафіксовано 8 128 491 випадок коронавірусу, зокрема 439 427 загиблих і 4 242 270 одужало.