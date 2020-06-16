У Польщі за добу - 407 нових випадків COVID-19, хворих понад 30 тисяч

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 30 195, за добу зареєстровано 407 нових випадків.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 30 195, 1272 особи померли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 407 нових випадків інфікування, померли 16 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 14 654 людини.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебувають 1806 пацієнтів із коронавірусом, 95 641 людина на домашньому карантині, 18 666 осіб під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,2 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 19 тис.

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Як повідомив у вівторок, 16 червня, в ефірі Польського радіо речник уряду РП Пьотр Мюллер, влада не розглядає можливості введення нових обмежень у світлі появи інформації про нові вогнища інфікування у Сілезькому воєводстві на півдні країни та у Лодзькому воєводстві в центрі Польщі.

Як відомо, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. За минулу добу виявлено понад 200 нових випадків інфікування коронавірусом серед шахтарів. Загалом, серед польських гірників виявлено 5,9 тис. інфікованих COVID-19, понад 2,1 тис. вже одужали.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після перетину кордону РП. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.