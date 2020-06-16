У Новій Зеландії вперше за 24 дні знову виявили коронавірус

Про це повідомляє BBC.

«Нова Зеландія підтвердила 2 нові випадки коронавірусу, що завершило 24-денний період, коли в цій країні не було жодного хворого на COVID-19. Мова йде про двох жінок з однієї родини, які подорожували до Великої Британії», - йдеться в повідомленні.

Ці жінки перебували після повернення з Британії в ізоляції в одному з готелів Окленда, проте 12 червня їм було дозволено відвідати похорон одного з їх батьків у Веллінгтоні. Вони поїхали туди не громадським транспортом, а приватним авто.

Обидві жінки були протестовані на коронавірус у понеділок, 15 червня, а позитивні результати стали відомі у вівторок.

Як повідомлялося, влада Нової Зеландії минулого тижня зняла в країни всі карантинні обмеження та проголосила її офіційно вільною від коронавірусу.

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Проте суттєві обмеження на в’їзд до Нової Зеландії й далі діють.

Враховуючи ці 2 нові випадки, загальна кількість зафіксованих заражень коронавірусом у Новій Зеландії з початку пандемії становить 1506, включаючи 22 смертельні випадки.

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