У Новій Зеландії вперше за 24 дні знову виявили коронавірус
Про це повідомляє BBC.
«Нова Зеландія підтвердила 2 нові випадки коронавірусу, що завершило 24-денний період, коли в цій країні не було жодного хворого на COVID-19. Мова йде про двох жінок з однієї родини, які подорожували до Великої Британії», - йдеться в повідомленні.
Ці жінки перебували після повернення з Британії в ізоляції в одному з готелів Окленда, проте 12 червня їм було дозволено відвідати похорон одного з їх батьків у Веллінгтоні. Вони поїхали туди не громадським транспортом, а приватним авто.
Обидві жінки були протестовані на коронавірус у понеділок, 15 червня, а позитивні результати стали відомі у вівторок.
Як повідомлялося, влада Нової Зеландії минулого тижня зняла в країни всі карантинні обмеження та проголосила її офіційно вільною від коронавірусу.
Проте суттєві обмеження на в’їзд до Нової Зеландії й далі діють.
Враховуючи ці 2 нові випадки, загальна кількість зафіксованих заражень коронавірусом у Новій Зеландії з початку пандемії становить 1506, включаючи 22 смертельні випадки.
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