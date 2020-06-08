У Новій Зеландії скасовують карантин

Із вівторка, 9 червня, у Новій Зеландії скасують практично всі обмеження, введені раніше для протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомляє BBC із посиланням на прем’єр-міністра Нової Зеландії.

«Нова Зеландія скасує практично всі коронавірусні карантинні обмеження у зв’язку з тим, що в країні вже немає жодного активного випадку COVID-19. Ці зміни набувають сили у вівторок, 9 червня, о півночі за місцевим часом», - йдеться у повідомленні.

Так, прем’єрка країни на пресконференції заявила, що країна переходить до нового етапу. За її словами, всі громадські та приватні заходи можуть проходити без обмежень, роздрібна торгівля та готельний сектор можуть працювати у звичайному режимі, повністю відновлюється робота громадського транспорту.

При цьому кордони країна поки не відкриває.

Як відомо, з початку пандемії COVID-19 в Новій Зеландії, за даними американського університету Джонса Хопкінса, було зареєстровано 1 504 випадки зараження коронавірусом і 22 смерті від цієї хвороби.