Британія ввела двотижневий карантин для всіх, хто прибуває з-за кордону

У Великій Британії набрали чинності нові правила, що вимагають від усіх, хто прибув із-за кордону, проходити самоізоляцію протягом 14 днів.

Про це повідомляє BBC.

«Із понеділка, 8 червня, у Великій Британії набули чинності нові правила. Майже всі, хто прибуває до країни з-за кордону, будуть зобов’язані перебувати 14 днів на карантині», - йдеться у повідомленні.

Ті, хто прибуває літаком, поромом або залізницею, включаючи громадян Британії, мають повідомити адресу самоізоляції, в разі недотримання правил їм загрожує штраф до 1000 фунтів стерлінгів.

Той, хто прибуває з Ірландської Республіки, Нормандських островів або острова Мен, не зобов'язаний заповнювати форму або проходити карантин.

Є винятки для працівників у галузях автоперевезення та медицини.

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Транзитні пасажири, котрі не проходять прикордонний контроль, також звільнені від обов'язкової ізоляції.

Станом на 8 червня у Великій Британії за добу зафіксовано 77 летальних випадків, спричинених ускладненням коронавірусної інфекції. 6 червня повідомлялося про смерть 204 осіб, 5 червня - 357.

За останній тиждень в Об’єднаному Королівстві суттєво зменшилася кількість нових випадків COVID-19.

Фото: originalfm.com