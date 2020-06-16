У світі - понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання уже встигли більше, ніж 4,2 мільйона людей.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зранку у вівторок загальне число підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 8 118 671. З них 439 198 – летальні. А число людей, які вже вилікувалися від коронавірусної хвороби становить 4 216 319.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (2 182 950), Бразилія (891 556) та Російська Федерація (537 210).

Натомість у країнах Європи й далі епідеміологічна ситуація стає все ліпшою: карантинні обмеження поступово знімаються, відкривають внутрішні кордони.

В Україні число підтверджених випадків коронавірусу становить 31 810, включаючи 901 смерть та 14 253 одужань.

Фото: АА