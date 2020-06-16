Голова уряду Киргизстану пішов у відставку через скандал із мобільними частотами

Голова уряду Киргизстану Мухаммедкалий Абилгазієв подав у відставку через скандал з використанням частот мобільного зв'язку.

Про це повідомляє пресслужба голови уряду.

"Прем'єр-міністр Киргизької Республіки Мухаммедкалий Абилгазієв подав у відставку", - йдеться у повідомленні.

"У сьогоднішніх складних умовах, коли країна протистоїть загрозі коронавірусної інфекції та бореться з її наслідками для економіки, уряд повинен працювати стабільно й користуватися повною довірою з боку громадян, а ситуація невизначеності заважає повноцінній роботі уряду. Саме тому, я прийняв рішення скласти з себе повноваження Прем'єр-міністра Киргизької Республіки", - йдеться у заяві Абилгазіева.

Також він заявив, що не має жодного стосунку до справи щодо незаконного продовження та переоформлення радіочастотних ресурсів.

Раніше Абилгазіев взяв відпустку, щоб уникнути звинувачень у тиску на слідство у справі про корупцію при використанні частот мобільного зв'язку.

"У зв'язку зі звинуваченнями на адресу уряду у кримінальній справі, пов'язаній з продовженням та переоформленням радіочастотних ресурсів, в інтересах проведення об'єктивного та всебічного розслідування та щоб уникнути звинувачень у чиненні тиску на слідчі органи мною було прийнято рішення взяти короткотривалу відпустку", - йдеться у заяві прем'єра.

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Як раніше повідомляло агентство, у Киргизстані від COVID-19 помер ексспікер парламенту Мукар Чолпонбаєв.

Фото: АА