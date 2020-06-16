Голова уряду Киргизстану пішов у відставку через скандал із мобільними частотами
Про це повідомляє пресслужба голови уряду.
"Прем'єр-міністр Киргизької Республіки Мухаммедкалий Абилгазієв подав у відставку", - йдеться у повідомленні.
"У сьогоднішніх складних умовах, коли країна протистоїть загрозі коронавірусної інфекції та бореться з її наслідками для економіки, уряд повинен працювати стабільно й користуватися повною довірою з боку громадян, а ситуація невизначеності заважає повноцінній роботі уряду. Саме тому, я прийняв рішення скласти з себе повноваження Прем'єр-міністра Киргизької Республіки", - йдеться у заяві Абилгазіева.
Також він заявив, що не має жодного стосунку до справи щодо незаконного продовження та переоформлення радіочастотних ресурсів.
Раніше Абилгазіев взяв відпустку, щоб уникнути звинувачень у тиску на слідство у справі про корупцію при використанні частот мобільного зв'язку.
"У зв'язку зі звинуваченнями на адресу уряду у кримінальній справі, пов'язаній з продовженням та переоформленням радіочастотних ресурсів, в інтересах проведення об'єктивного та всебічного розслідування та щоб уникнути звинувачень у чиненні тиску на слідчі органи мною було прийнято рішення взяти короткотривалу відпустку", - йдеться у заяві прем'єра.
Як раніше повідомляло агентство, у Киргизстані від COVID-19 помер ексспікер парламенту Мукар Чолпонбаєв.
Фото: АА