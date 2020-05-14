ЄС засудив підтвердження Верховним судом Киргизстану довічного вироку правозахиснику

ЄС засудив підтвердження Верховним судом Киргизстану довічного вироку правозахиснику

Укрінформ
Євросоюз засудив рішення Верховного суду Киргизької Республіки, який залишив чинним вирок про довічне ув’язнення правозахисника Азімжана Аскарова - його ще у вересні 2010 року засудили начебто за організацію масових заворушень та причетність до вбивства поліцейського.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій.

«Сьогоднішнє слухання в Верховному суді було для пана Аскарова останньою можливістю оскаржити цей випадок після безуспішних спроб зробити це в судах нижчої інстанції. Рішення суду не відповідає висновкам, що були ухвалені Комітетом ООН з прав людини у 2016 році», - йдеться у документі.

Речник ЄС нагадав: згаданий комітет виявив, що пан Аскаров був свавільно арештований, утримувався у негуманних умовах, зазнавав тортур і принижень та був позбавлений права на адекватну підготовку власного судового захисту. Стосовно нього були допущені порушення прав людини, що містяться в кількох статтях Міжнародної конвенції з цивільних та політичних прав. Комітет ООН з прав людини закликав Киргизьку Республіку здійснити належні кроки для негайного звільнення Аскарова й анулювати висунуті проти нього звинувачення.

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«ЄС також бере до уваги похилий вік та погане здоров’я пана Аскарова, що зумовлює для нього суттєвий ризик у зв’язку із глобальною пандемією коронавірусу. Євросоюз очікує, що Киргизстан виконає висновки Комітету ООН з метою дотримання власних міжнародних зобов’язань щодо прав людини», - наголосив речник ЄС.

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