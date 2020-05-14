ЄС засудив підтвердження Верховним судом Киргизстану довічного вироку правозахиснику

Євросоюз засудив рішення Верховного суду Киргизької Республіки, який залишив чинним вирок про довічне ув’язнення правозахисника Азімжана Аскарова - його ще у вересні 2010 року засудили начебто за організацію масових заворушень та причетність до вбивства поліцейського.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій.

«Сьогоднішнє слухання в Верховному суді було для пана Аскарова останньою можливістю оскаржити цей випадок після безуспішних спроб зробити це в судах нижчої інстанції. Рішення суду не відповідає висновкам, що були ухвалені Комітетом ООН з прав людини у 2016 році», - йдеться у документі.

Речник ЄС нагадав: згаданий комітет виявив, що пан Аскаров був свавільно арештований, утримувався у негуманних умовах, зазнавав тортур і принижень та був позбавлений права на адекватну підготовку власного судового захисту. Стосовно нього були допущені порушення прав людини, що містяться в кількох статтях Міжнародної конвенції з цивільних та політичних прав. Комітет ООН з прав людини закликав Киргизьку Республіку здійснити належні кроки для негайного звільнення Аскарова й анулювати висунуті проти нього звинувачення.

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«ЄС також бере до уваги похилий вік та погане здоров’я пана Аскарова, що зумовлює для нього суттєвий ризик у зв’язку із глобальною пандемією коронавірусу. Євросоюз очікує, що Киргизстан виконає висновки Комітету ООН з метою дотримання власних міжнародних зобов’язань щодо прав людини», - наголосив речник ЄС.